Programa Combate Rock nº 74 traz algumas das bandas que se recusam a morrer

Bandas intermináveis ou se que se recusam a morrer são o tema do programa Combate Rock nº 74. Os exemplos de dinossauros do rock que andam assombrando o mercado musical são inúmeros, especialmente aqueles que visitam o Brasil frequentemente para “tomar” dinheiro de nosso carente público, como é o caso dos escoceses do Nazareth, do ex-ramone Marky Ramone e do Deep Purple, entre outros. Apesar de dinossauros que se recusam a morrer, o combate Rock presta uma homenagem aos persistentes músicos e suas incríveis carreiras.

Lista de músicas:

Runnin Free – Iron Maiden Phantom of the Opera – Iron Maiden Sanctuary – Iron Maiden Sheena is a Punk Rocker – Ramones Hair of the Dog – Nazareth Morning Dew – Nazareth Virgin Killer – Scorpions Alien Nation – Scorpions Blackout – Scorpions Territory – Sepultura Inner Self – Sepultura Kairos – Sepultura

Clique aqui para ouvir o programa: