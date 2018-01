Programa Combate Rock nº 73 traz as principais atrações do Lollapalooza 2013

O programa Combate Rock desta semana destaca as principais atrações do festival Lollapalooza 2013. A edição deste ano está mais incrementada, mais variada e com mais atrações de peso, como Pearl Jam, Black Keys e The Killers.

Clique aqui e ouça o programa:

Ouça aqui a atração



A banda norte-americana. (Divulgação)

Lista de músicas

Even Flow – Pearl Jam

somebody told me – The Killers

No One Knows – QOTSA

She Said She Said – The Black Keys

Watching the Planets – The Flaming Lips

Sound & Vision – Franz Ferdinand

Ruby – Kaiser Chiefs

Hold on – Alabama Shakes

3 Libras – Perfect Circle

Eu – Graforréia Xilarmônica

Eu Só Poderia Crer – Eddie

Mi Vida Eres Tu – Vanguart

Lick My Guitar – Tokyo Savannah

Programação do Lollapalloza Brasil 2013



29 de Março

The Killers

deadmau5

The Flaming Lips

Knife Party

Cake

Passion Pit

Crystal Castles

Porter Robinson

The Temper Trap

Of Monsters And Men

Feed Me

Technostalgia feat DJ Marky & BiD

Agridoce

Holger

Dirtyloud

Tokyo Savannah

Copacabana Club

Boss In Drama

Perrosky

Bruno Barudi

30 de Março

The Black Keys

Queens Of The Stone Age

A Perfect Circle

Franz Ferdinand

Steve Aoki

Two Door Cinema Club

Criolo

Tomahawk

Nas

Madeon

Alabama Shakes

Zeds Dead

Toro y Moi

Gary Clark, Jr.

Ludov

Graforréia Xilarmônica

Stop Play Moon

Lennox

Classic

William Naraine

31 de Março

Pearl Jam

Planet Hemp

Kaskade

The Hives

Kaiser Chiefs

Hot Chip

Foals

Major Lazer

Puscifer

Gui Boratto

Rusko

Lirinha + Eddie

Vanguart

Vivendo do Ócio

Mix Hell

Wehbba

Wannabe Jalva

Baia

República

Database