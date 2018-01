Programa Combate Rock nº 72 traz os novos nomes do blues nacional

O novo blues nacional é o tema do programa Combate Rock desta semana. A edição traz os principais nomes da safra atual do gênero, que não vive só de Blues Etílicos e André Christóvam.

Preste atenção em nomes como Ivan Márcio, Igor Prado, Big Chico e os nem tão novos como Marcos Ottaviano, Marcio Abdo, Álamo Leal e Vasco Faé.

OUÇA AQUI O PROGRAMA



Igor Prado. (Divulgação)

Lista de músicas do programa

1 – Sunrinse and Sunset – Marcos Ottaviano e Kiko Moura



2 – Ain’t That Loving You, Baby – Álamo Leal e Flávio Guimarães –

3 – St. Paul Woman – Big Chico

4 – Little Red Rooster – Marcio Abdo

5 – In THe Evening – Vasco Faet

6 – At THe Party – Igor Prado

7 – Jamming With Crivellaro – Igor Prado

8 – Don´t Let Late – King Bird