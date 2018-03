Programa Combate Rock nº 71 traz a segunda parte dos melhores de 2012

O programa a Combate Rock desta semana traz a segunda parte do especial com os melhores lançamentos de 2012. Na primeira, os destaques fora os do rock pesado e do blues.

Agora é a vez do rock contemporâneo e o lado mais pop, com os trabalhos de Jack White, Black Keys, Muse e Dr. John.

Lista de músicas do programa:

1 – Revolution – Dr. John

2 – Gold on the ceiling – The Black Keys

3 – Love Interruption – Jack White

4 – Follow me – Muse

5 – Pájaros – Café Tacuba

6 – Psychedelic Pill – Neil Young & The Crazy Horse

7 – Cherokee – Cat Power

8 – Skyfall – Adele

9 – Ìndico de estrelas – Supercordas

10 – In Your Brain – Monophonics