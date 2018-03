Programa Combate Rock nº 67 mostra AC/DC no iTunes e o novo ao vivo de The Doors

Programa Combate Rock nº 67 destaca nesta semana três assuntos. O lançamento de Live at the Hollywood Bowl 68, da banda The Doors, um dos shows emblemáticos do grupo, a quebra da resistência do AC/DC em vender suas músicas no iTunes – as músicas já estão sendo vendidas pela loja virtual da Apple, e também apresenta a banda Monophonics, com seus mais recentes trabalhos.

Ouça nova edição do programa aqui



É possível baixar desde o álbum ‘High Voltage’, de 1976. (Divulgação)

Lista de músicas do programa:



The Doors

when the music’s over

alabama song/whisky bar

five to one

hello i love you

AC/DC

shoot down in flames

whole lotta rosie

highway to hell

dirty deeds done dirt cheap

Monophonics

bang bang

like yesterday

there’s a riot going on