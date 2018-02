Programa Combate Rock nº 66 destaca os 40 anos de 'Machine head', do Deep Purple

O programa Combate Rock nº 66 traz a nova edição do clássico Machine Head, obra-prima do Deep Purpe, que completa 40 anos de seu lançamento em 2012.

A edição de aniversário dos 40 anos traz quatro CDs e um DVD com um documentário, incluindo a edição original remasterizada, um remix diferente coordenado pelo baixista Roger Glover, um CD com mixagem quadrifônica e um CD ao vivo, já lançado anteriormente com o nome In Concert’ 72.

Capa de ‘Machine Head’ – Divulgação

Ouça o programa clicando aqui:



Lista de músicas do programa:

Never before

Highway star

Maybe i’m leo

Smoke on the water

Maria moita

Space truckin

Lazy

Pictures of home

When a blind man cries

Lucille

Gettin tighter

I need love

Love child