Programa Combate Rock nº 65 toca dez músicas do DVD 'Celebration Day', do Led Zeppelin

O Led Zeppelin é o tema do programa Combate Rock nº 65. A banda voltou a ser notícia com o lançamento do DVD Celebration Day, que registra a última reunião da banda, em show realizado em Londres em dezembro de 2007, em homenagem ao ex-presidente da Atlantic Records, Ahmet Ertegun, que morreu um ano antes.

O trabalho também deverá ser lançado em CD duplo. O programa vai discutir a importância da reunião do grupo realizada cinco anos atrás e vai tocar dez das músicas tocadas naquele show histórico.

Ouça o programa clicando aqui.



Detalhe do público na apresentação histórica da banda. (Divulgação)

Lista de músicas

1 – Good Times Bad Times

2 – Black Dog

3 – Rock and Roll

4 – Nobody’fault But Mine

5 – Since’Ive Been Loving You

6 – In My Time of Dying

7 – Kashmere

8 – No quarter

9 – Whole Lotta Love

10 – Misty Mountain Hop