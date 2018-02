Programa Combate Rock nº 64 traz os novos álbuns de Neil Young e Café Tacvba

O programa Combate Rock nº 64 destaca nesta semana dois bons lançamentos do segundo semestre de 2012: a banda mexicana Café Tacvba, com o álbum El Objeto Antes Llamado Disco, e Neil Young & The Crazy Horses, com o CD duplo Psychedelic Pill. Young já tinha lançado neste ano o trabalho Americana, sem a presença da banda que o acompanha há mais de 40 anos, os Crazy Horses.

Capa de ‘Psychedelic Pill’, de Neil Young & Crazy Horses – Divulgação

Confira aqui a nova edição do programa:

Lista de músicas:

Café Tacuba – De este lado del Camino

Café Tacuba – Pajaros

Café Tacuba – Aprovechate

Neil Young & The Crazy Horses – Psychedelic Pill

Neil Young & The Crazy Horses – Ramada Inn

Neil Young & The Crazy Horses – She’s Always Dancing

Neil Young & The Crazy Horses – Walk like a Giant