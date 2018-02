Programa Combate Rock nº 56 faz especial sobre 'Destroyer', álbum clássico do Kiss

Depois de um atraso grande, chega ao mercado internacional o álbum Destroyer – Resurrected, que é a edição comemorativa de 35 anos do lançamento daquele que é considerado o melhor álbum do Kiss.

O programa Combate Rock nº 56 é uma homenagem a esse grande trabalho, lançado originalmente em 1976. A edição de luxo, com dois CDs, deveria ter chegado às lojas no ano passado, mas o projeto foi adiado porque a banda não tinha gostado do resultado final do material.

Entre as novidades estão remixagens do LP do produtor Bob Ezrin, tomadas das sessões de gravação do álbum datadas de 1975 e 1976 bem como a arte da capa original do LP.

Clique para ouvir o programa:

1. Detroit Rock City

2. King Of The Night Time World

3. God Of Thunder

4. Great Expectations

5. Flaming Youth

6. Sweet Pain

7. Shout It Out Loud

8. Beth

9. Do You Love Me?

10. Rock And Roll Party