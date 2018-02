Programa Combate Rock nº 49 homenageia Jon Lord

O tecladista Jon Lord foi um dos poucos músicos do rock que podia carregar a honraria de ser um maestro. De formação erudita, fundou o Deep Purple em 1967 ao lado do guitarrista Ritchie Blackmore o baterista Ian Paice e inseriu no gênero vários sons antes nunca imaginados pelos roqueiros. O Combate Rock 49 presta uma homenagem a um dos grandes nomes do rock, que morreu no último dia 16 de julho, aos 71 anos.

Lord morreu no último dia 16 – Divulgação

Ouça o programa clicando aqui:

Lista de músicas

Hush – Deep Purple

Child in time – Deep Purple

Highway star – Deep Purple

Picture within – álbum solo “Before I Forget”

Soldier of fortune – álbum solo “Jon Lord Live”

Who’s been talking – Jon Lord and The Hoochie Coochie Man

This time around – Deep Purple

Owed to g – Deep Purple-

Perfect strangers – Deep Purple

I’m a man – Jon Lord Blues Project