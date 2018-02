Programa Combate rock nº 48 apresenta 2ª parte dedicado à soul music

O programa Combate Rock 48 traz a segunda parte do especial dedicado à soul music, gênero tão importante para a formação do próprio rock. Neste programa ouviremos, entre outros, Stevie Wonder, Al Green, Otis Redding, Charles Bradley, Cassiano e Gerson King Combo.

Stevie Wonder. (Divulgação)



Lista de músicas

Booker T & The Mg´s – Soul Dressing

The BarKeys – Soul Finger

Otis Reding & Carla Thomas – Knock on Wood

Sam & Dave – Soul Man

Jeanne & The Darlings – Soul Girl

Minnie Riperton – Perfect Angel

Stevie Wonder – We Can Work it Out

Syreeta – She´s Leaving Home

Sharon Jones & The Dap Kings – I Learned the Hard Way

Charles Bradley – Why is it so hard?

Al Green – Strong as Death, Sweet as Love

Syl Johnson – Different Strokes

Curtis Mayfield – Freddie’s Dead

Betty Wright – Clean Up Woman

Barbara Aclin – Am I the Same Girl

Marlene Shaw – Liberation Conversation

Cassiano – A Lua e Eu

Gerson King Combo – Mandamentos Black