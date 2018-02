Programa Combate Rock nº 46 homenageia a soul music e sua relação com o rock

O programa Combate Rock faz uma homenagem à soul music e reverencia a sua íntima relação com rock na edição nº 46. James Brown e Al Green são ícones do gênero, mas Beatles e Rolling Stones deram uma força enorme regravando grandes clássicos – e fazendo muito sucesso com as versões.

Ouça o programa clicando aqui:





James Brown e Mick Jagger dos Rolling Stones (Montagem)

Lista de músicas do programa:

Beatles – you really got a hold on me

Beatles – money

Rolling Stones – everybody needs somebody to love

Bob & Earl – harlem shuffle

Otis Redding – come to me

Albert king – hold on i’m coming

Sam Cooke – bring it on home

Marlene Shaw – california soul

Lyn Collins – mr. big stuff

Linda Lyndell – what a man

Marvin Gaye – inner city blues (make me wanna holler)

Al Green – love and happiness

Ben l’oncle soul – soulman

James Brown – soul power + talkin loud and sayin nothin