Programa Combate Rock nº 45 lembra os 35 anos do primeiro show do U2

Os 35 anos do primeiro show oficial da banda irlandesa U2 serão lembrados no programa Combate Rock desta semana. A edição nº 45 vai relembrar alguns dos fatos marcantes da história do grupo e mostrar a influência do grupo na música pop contemporânea, desde os anos 80 até hoje, com suas turnês cada vez maiores e megalomaníacas.

Clique aqui e ouça o programa no Território Eldorado.





U2. (U2.com)

Lista de músicas:

1 – The Electric Co.

2 – I Will Follow

3 – Gloria

4 – Sunday Bloody Sunday

5 – New Year’s Day

6 – The Unforgettable Fire

7 – With or Without You

8 – When Love Comes to Town (com B.B. King)

9 – Helter Skelter (versão de música dos Beatles)