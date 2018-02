Programa Combate Rock nº 44 celebra os 45 anos de 'Sgt. Pepper's', dos Beatles

O melhor álbum de rock de todos os tempos. A frequência com que Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band encabeça a lista dos melhores é impressionante a ponto de praticamente ter virado consenso: a obra dos Beatles é inigualável e incomparável.

O programa Combate Rock nº 44 homenageia os 45 anos do lançamento do grande trabalho do quarteto de Liverpool.

Ouça o programa clicando aqui.



Capa clássica do ‘Sgt. Pepper’s’. (Divulgação)



Músicas do programa:

1 – SGT PEPPER´S LONELY HEARTS CLUB BAND

2 – WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

3 – LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS

4 – GETTING BETTER

5 – FIXING A HOLE

6 – SHE´S LEAVING HOME

7 – BEING FOR THE BENEFIT OF MR KITE

8 – WITHIN YOU WITHOUT YOU

9 – WHEN I´M SIXTY-FOUR

10 – LOVELY RITA

11 – GOOD MORNING GOOD MORNING

12 – SGT PEPPER´S – REPRISE

13 – A DAY IN THE LIFE