Programa Combate Rock nº 36 traz algumas das novidades de 2012

Após muito classic rock, heavy metal e blues, o Combate Rock nº 36 dá passada sobre algumas das bandas e artistas mais interessantes da atualçidade, nesta segunda década do século XXI. A equiope comenta e põe para tocar músicas de Black Keys, do Madame Saatan, Garotas Suecas, dos insanos do Dirtbombs e da pegada thrash do Psycotic Eyes.

Acesse aqui a página do Combate Rock no Território Eldorado para scutaro programa.

Lista de músicas

black keys – lonely boy

black keys – she said she said

los harris – de ida

los harris – el tiempo que pasa

garotas suecas – codinome dinamite

garotas suecas – batmacumba

madame saatan – fúria

dirtbombs – lupita screams

dirtbombs – good life

psychotic eyes – throwing into chaos