Programa Combate Rock nº 34 traz a segunda parte de bandas que trocaram de vocalistas

Programa Combate Rock nº 34 traz a 2º parte do especial sobre as grandes bandas que trocaram de vocalista. Desta vez, vamos mostrar o Deep Purple com Ian Gillan e com a dupla fantástica David Coverdale e Glenn Hughes, além de Black Sabbath com o mago Ozzy Osbourne e com o não menos genial Ronnie James Dio, que morreu em maio de 2010, e Iron Maiden, com músicas com Paul Di’Anno e Bruce Dickinson nos vocais.

Ouça o programa Combate Rock aqui.



Bruce Dickinson ou Paul di Anno? (Divulgação)





Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja lista de músicas do programa:

1 – Deep purple (c/ Ian gillan) – Fireball

2 – Deep purple (c/ David Coverdale & Glenn Hughes) – Might just take your life

3 – Black Sabbath (c/Ozzy) – Symptom of the universe

4 – Black Sabbath (c/ Dio) – Mob Rules

5 – Joelho de porco (c/Próspero Albanese) Boeing 723897

6 – Joelho de porco (c/ Billy Bond) – O Rapé

7 – Iron Maiden (c/ Paul di Anno) – Iron Maiden

8 – Iron Maidem (c/ Bruce Dickinson ) – Run to the hills