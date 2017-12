Programa Combate Rock n° 88 destaca a Virada Cultural de SP pouco roqueira e seus problemas

O programa Combate Rock nº 88 faz um balanço da Virada Cultural paulistana de 2013, que teve rock de menos e problemas demais, como falta de segurança e dificuldades na organização de alguns eventos.

Lista de músicas:

George Clinton & Funkadelic – One Nation Under a Groove

Fábrica de Animais – Ano Novo em Bagdá

Hurtmold – Mike Tyson

Frank Zappa – I Came From Nowhere

Anjo Gabriel – Mantra III

vanguart – Semáforo

Racionais Mc’s – Nego Drama

Nektar – 2000 Light Years From Home

Gal Costa – Cinema Olympia

Ouça aqui o programa Combate Rock.