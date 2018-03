Programa Combate Rock nº 9 mostra um pouco da carreira do Deep Purple

Um dos grandes nomes do rock mundial está em turnê pelo Brasil neste mês de outubro. O Deep Purple retorna ao país pela sétima vez neste século XXI trazendo na bagagem hinos marcantes do rock e quase 45 anos de história turbulenta e de muita qualidade.

O programa Combate Rock nº 9 faz uma homenagem a esta grande banda e comenta o mais recente lançamento envolvendo o grupo, o documentário Phoenix Rising, que enfoca a quarta formação, que durou apenas um ano, de 1975 a 1976 e que tinha como guitarrista o norte-americano Tommy Bolin. Leia o blog do Combate Rock.

Ouça aqui o programa Combate Rock nº 9 .

Ou então acesse aqui.



Deep Purple durante show em São Paulo neste mês. (Sérgio Castro/AE)

Veja lista de músicas do programa:

– Lady Luck

– Gettin’ Tighter

– This Time Around/Owen to G

– Wild Dogs

– Lay Down Stay Down

– Hush

– River Deep, Mountain High

– Strange Kind of Woman

– Speed King

– Fireball