Programa Combate Rock nº 8 faz um resumo do que de melhor ocorreu no Rock in Rio

O programa Combate Rock do Território Eldorado mostra o que de melhor ocorreu no Rock in Rio 2011, mas dando ênfase apenas e tão somente ao rock, que andou meio sumido em meio a um batalhão de atrações alheias ao gênero.

O destaque, como não poderia deixar de ser, é o dia do rock pesado, o domingo 25 de setembro, o melhor e mais interessante da programação do festival, com shows intensos de Metallica, Motorhead, Slipknot, Sepultura, Korzus e Angra, entre outros. Por questões de direitos de imagem e de áudio, não poderemos tocar as versões ao vivo tocadas no show.

Ouça o programa Combate Rock nº 8 aqui.

Ou então clique aqui.

Metallica de James Hetfield e companhia foi uma das atrações do festival. (Evelson de Freitas/AE)

Veja lista de músicas do programa:

1 – Elton John – Bennie and the Jets

2 – Red Hot Chili Peppers – Californication

3 – Capital Inicial – Primeiros Erros

4 – Nação Zumbi – Risoflora

5 – Metallica – Seek and Destroy

6 – Motorhead – Iron Fist

7 – Sepultura – Kairos

8 – Korzus – Tie of Blood