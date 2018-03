Programa Combate Rock nº 6 analisa algumas das atrações do Rock in Rio 2011

O programa Combate Rock nº 6 analisa na edição desta semana os acertos e os erros na escalação dos artistas do Rock in Rio 4, que começa no próximo fim de semana. O festival deste ano traz mais palcos e um número muito grande de artistas, sendo que poucos podem ser classificados genuinamente de rock, mas traz coisas interessantes e diferentes além dos grandes nomes de sempre, como Korzus e a banda punk portuguesa e Xutos e Pontapés.

Ouça programa Combate Rock nº 6 aqui.

Ou então aqui:

Playlist

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Metallica – Creeping Death

Motorhead – Overkill

Stevie Wonder – For Once in My Life

Elton John – Tiny Dancer

Xutos e Pontapés – Quando Eu Morrer

Lenny Kravitz – Always on the Run

Red Hot Chili Peppers – Hollywood

Korzus – Discipline of Hate