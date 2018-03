Programa Combate Rock nº 5 destaca a enorme contribuição dos negros ao rock – e a sua fuga

O programa Combate Rock Nº 5 traça um panorama da presença dos negros no rock desde os anos 60, destacando pioneiros como Chuck Berry e Little Richard, passando pelo gênio Jimi Hendrix e chegando ao hard rock competente e de qualidade do Living Colour. O programa também faz uma provocação: por que os negros fugiram do rock’n roll, deixando-o totalmente nas mãos dos brancos?

Ouça aqui o Combate Rock Nº 5 com os ícones negros do estilo.

Ou aqui, se preferir…

Playlist

Chuck Berry – Roll Over Beethoven

Little Richard – Tutti Frutti

Jimi Hendrix – Crosstown Traffic

Sly and Family Stone – Everyday People

Stevie Wonder – Superstition

Ike & Tina Turner – Whole Lotta Love

Bad Brains – Sailin’ On

Living Colour – Nothingness