Programa Combate Rock nº 33 traz bandas clássicas que trocaram de vocalistas

Van Halen com David Lee Roth ou Sammy Hagar? AC/DC com Bon Scott ou Brian Johnson? Barão Vermelho com Cazuza ou Frejat? O programa Combate Rock nº 33 traz a primeira parte do especial sobre bandas clássicas que trocaram de vocalistas – seja lá qual for o motivo – e as inevitáveis comparações entre as duas fases.

Ouça o programa Combate Rock 33 aqui.

Ou aqui.





Bon Scott e Brian Johnson. (ACDC.com)



Veja lista de músicas do programa:

Queen (Freddie Mercury) – Sheer Heart Attack

Queen (Paul Rodgers) – Tie Your Mother Down

AC/DC (com Bon Scott) – Jailbreak

AC/DC (com Brian Johnson) – You Shook Me All Night Long

Barão Vermelho (com cazuza) – Largado No Mundo

Barão Vermelho (com Frejat) – Pense e Dance

Van Halen (com Dave Lee Roth) – Everybody Wants Some

Van Halen (com Sammy Hagar) – Mine All Mine