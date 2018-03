Programa Combate Rock nº 31 traz a segunda parte dos covers inusitados

O programa Combate Rock 31 traz a segunda parte das grandes versões de músicas clássicas do rock – os chamados covers -, em gravação externa, em um bar da cidade de São Paulo.

Nesta segunda parte da edição especial ganham destaque as bandas brasileiras e seus covers. Na atração ainda toca Van Halen, Judas Priest, Eric Clapton, entre outros.

Veja lista de músicas do programa:

Quiet Riot – Cum on feel the noise

Van Halen – Where have all the good times gone

Eric Clapton – I shot the sheriff

Dirtbombs – Ode to a black man

Sex Pistols – My Way

Judas Priest – Diamonds and rust

Sepultura – Polícia

Barão Vermelho – Perdidos Na Selva

Paralamas do Sucesso – Que Pais É Este

Chico Science & Nação Zumbi – Todos Estão Surdos