Programa Combate Rock nº 30 discute alguns dos covers mais interessantes do rock

O Programa Combate Rock chega a sua 30ª edição destacando grandes versões de músicas clássicas – os chamados covers -, em sua quarta gravação externa, em um bar da cidade de São Paulo. Nesta edição especial ganham destaque Stevie Ray Vaughan, Beatles, Jimi Hendrix e Peter Frampton, entre outros. Confira o blog do Combate Rock.

Ouça o programa aqui.

Ou aqui.

Jimi Hendrix manda “Hey Joe”. – Divulgação

Veja lista de músicas do programa:

While My Guitar Gently Weeps – Peter Frampton

Crosstown Traffic – Living Colour

Dear Prudence – Siouxsie & The Banshees

Times They are a Changing – The Byrds

Superstition – Steve Ray Vaughan

Hey Joe – Jimi Hendrix

Please Mr. Postman – The Beatles