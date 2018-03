Programa Combate rock nº 29 traz a segunda parte sobre os melhores riffs e solos de guitarra

O programa Combate Rock nº 29 traz a segunda parte do debate sobre os grandes riffs e solos de guitarra. Neste programa, os clássicos “Satisfaction” dos Rolling Stones, “Black Dog” do Led Zeppelin e “Iron Man” do Black Sabbath.

Ouça o programa Combate Rock aqui.

Lista de músicas

rolling stones – satisfaction

led zeppelin – black dog

black sabbath – iron man

ira! – farto de rock’n’roll

ultraje a rigor – inutil

barão vermelho – bete balanço

white stripes – seven nation army

ac/dc – back in black