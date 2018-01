Programa Combate Rock nº 23 traz raridades do classic rock, soul e hard rock

O programa Combate Rock nº 23 encerra o período de férias com uma seleção especial feita pelo produtor executivo Maurício Gaia, integrante da equipe, misturando classic rock, hard rock, soul e um interessante tributo de bandas alternativas ao Nirvana lançado no ano passado.

Ouça o programa Combaterock nº 23 aqui.

Ou aqui.

Lista de músicas:

butch walker & the black widows – in bloom

midnight juggernauts – come as you are

roger taylor – airheads

roger taylor – good times are now

queen – modern times rock´n´roll

lenny kravitz & stevie wonder – deuce

extreme – strutter

james brown – soul power (cold fusion remix)

kashmere stage band – kashmere