Programa Combate Rock nº 22 destaca o indie rock da atualidade

O programa Combate Rock nº 22 traz a terceira parte do especial de férias a cargo do produtor executivo Maurício Gaia, com um panorama do que de mais interessante está sendo realizado no indie rock e no underground na atualidade, com destaque para as ótimas bandas norte-americanas The Dirtbombs e The BellRays.

Banda norte-americana BellRays é uma das atrações do programa – Divulgação

Ouça aqui o programa combate Rock nº 22.

Ou então aqui.

Lista de músicas:

The Dirtbombs – Underdog

The BellRays – Blues for Godzilla

The White Stripes – Blue Orchid

Flight of the Conchords – Frodo

Black Angels – Sunday Afternoon

Ghostland Observartory – Sad Sad City

The Name – Temporary Secretary