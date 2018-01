Programa Combate Rock nº 21 traz um panorama do rock africano

Para quem nem imagina, existe – e sempre existiu – bom rock na África, especialmente, nos anos 60 e 70. Neste segundo programa especial de férias, Maurício Gaia, produtor executivo do programa Combate Rock e integrante da equipe, traz artistas de Angola, Congo e Moçambique quebrando tudo. Para encerrar, o blues tuareg de Bombino, guitarrista mão cheia, vindo do Niger.

Capa do álbum da banda angolana Os Rocks – Divulgação

Veja lista de músicas do programa:

Impacto – uma velha foi à feira

Teta lando – muato wa n’gingila

Orchestre veve – venus

Simião – wasati walomu

Os Rocks – i put a spell on you

Les Safari – elle avait tout

Bombino – tar hani (my love)