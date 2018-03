Programa Combate Rock nº 11 reúne os beberrões da história do rock

O programa Combate Rock nº 11 traz uma novidade para a edição desta semana: a primeira gravação externa da equipe, em um bar na zona norte de São Paulo. O tema, como não poderia ser diferente em uma mesa de bar, são músicas produzidas por artistas notoriamente conhecidos pelas bebedeiras e pelos flagrantes exageros etílicos, como The Pogues, irlandeses amantes do uísque e da cerveja, Tankard, a banda inventora do beer metal, e AC/DC, grande trilha sonora de tardes e noites passadas em botecos e cervejas.

AC/DC na fase do vocalista Bon Scott está no programa

Lista de músicas:

The Pogues – Streams of Whiskey

The Pogues – The Broad Majestic Shannon

The Pogues – Fiesta

Motorhead – Damage Case

AC/DC – Dirty Deeds Done Dirty Cheap

AC/DC – Down Payment Blues

AC/DC – Bedlam in Belgium

Credence Clearwater Revival – Have You Seen the Rain

Credence Clearwater Revival – Proud Mary

Oasis – Roll With It

Tankard – The Beauty and the Beast (The Beauty and the Beer )