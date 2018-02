Programa Combate Rock mostra o blues moderno cada vez mais roqueiro

O programa Combate Rock destaca as principais novidades do gênero neste século XXI, com grande destaque aos músicos britânicos, como Virgil & The Accelerators, Mitch Laddie e Jamie Harper, além de mulheres talentosas, como Sandi Thom, Erja Lyytinen, Dani Wilde e Anni Piper, e músicos já conhecidos, como Joe Bonamassa, Pat Travers e Walter Trout.

OUÇA AQUI O PROGRAMA

Veja lista de músicas do programa: Tar Hani – Bombino

Virgil & The Accelerators – Working Man

Walter Trout – Saw My Mama Cryin’

Mitch Laddie – Time is Running Away

Pat Travers – Black Dog Blues

Chantel McGregor – Fabolous

Jamie Harper – Silver Lining

Sandi Thom – This Ol World

Joe Bonamassa – Driving Towards the Daylight

Oli Brown – Evil Soul

Philip Sayce – Scars

Wes Jeans – Five Long Years

Erja Lyytinen – Voracious Love

Anni Piper – Chasin’ Tail

Dani Wilde – Red Blooded Woman

Ana Popovic – Wrong Woman

Carolyn Wonderland – Judgement Day Blues

Joanna Connor – Walkin’ (Blues)

Joanne Shaw Taylor – Going Home

Trampled Under Foot – May I Be Excused