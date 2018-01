Programa Combate Rock exibe a segunda parte da entrevista com Nasi, ex-Ira!

O cantor Nasi, ex-Ira!, volta ao Combate Rock, no especial de dois anos de aniversário do programa de web rádio. Na segunda parte da entrevista, ele dá detalhes de como está a sua relação com os ex-parceiros de banda e dos novos trabalhos, incluindo parcerias com grandes amigos e com artistas da nova geração.

CLIQUE AQUI PARA ESCUTAR O PROGRAMA.

Lista de músicas

1 - Não há dinheiro que pague - Nasi 2 - Não vejo mais nada em você - Nasi 3 - Como é que vou poder viver tão triste - Nasi 4 - Feitiço na Rua 23 - Nasi 5 - As Minas do Rei Salomão - Nasi 6 - Amuleto - Nasi