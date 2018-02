Programa Combate Rock encerra série sobre o blues

O programa Combate rock encerra a sua série sobre o blues com as músicas do gênero que estão agora em domínio público, ou seja, autores ou herdeiros de direitos autorais não receberão mais royalties e pagamentos pela execução/regravação. Estão nesta situação clássicos como “Rollin’ and Tumblin'”, já gravada pelo Cream, de Eric Clapton, e “Frankie and Albert”, que teve versão de Jack Johnson.

Lista de músicas

Ain´t Nobody Business If I Do – Otis Spann & Peter Green

Candyman – Reverend Green Davis

I Ain´t Got Nobody – Bessie Smith

Nobody Knows you when you’re down and out – Derek & The Dominos

House of the Rising Sun – Leadbelly

Saint James Infirmary Blues – Bobby Bland

Saint Louis Blues – Etta James

Rollin’ and Tumblin’ – Cream

Goin’ Down the Road and Feelin’ Bad – Etta Baker & Taj Mahal

Forty-Four – Howlin’ Wolf

Jelly Roll Blues – Jelly Roll Morton

Frankie and Albert – Jack Johnson

Clique aqui para ouvir o programa.