Programa Combate Rock encerra 2012 com uma edição especial de Natal

Assim como em 2011, o programa Combate Rock do Território Eldorado ataca de do hard rock ao pop, do hardcore ao rock progressivo, do punk de protesto ao classic rock nesta edição especial de natal.

Paul está no programa – Divulgação

Paul McCartney (foto) com Unce Upon a Long Ago, Bob Dylan mandando Christmas Blues e Rod Stewart (c/ Cee-lo Green e Trombone Shorty fazendo Merry Christmas Baby embalam a atração. Boas festas bem roqueiras e um ótimo ano de 2013. O programa volta na segunda semana de janeiro.

Ouça programa aqui

Lista de músicas da atração exclusiva do Território:

Rod Stewart (c/ Cee-lo Green e Trombone Shorty – Merry Christmas Baby

El Vez – Feliz Navi-nada

Brian Setzer Orchestra – Run Rudolph Run

Twisted Sister – Heavy Metal Christmas

Jethro Tull – Christmas Song

Garotos Podres – Papai Noel Velho Batuta

Zeferina Bomba – Boas Festas

Band Aid – Do They Know it’s Christmas Time

Paul McCartney – Unce Upon a Long Ago

Bob Dylan – Christmas Blues