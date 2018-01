Programa Combate Rock destaca a carreira do cantor de blues Ricardo Werther

Ele foi considerado pela crítica como uma das mais representativas vozes do gênero no Brasil desde os anos 90. O programa Combate Rock presta homenagem a Ricardo Werther, um dos melhores cantores de blues do Brasil, que morreu na última terça-feira, (19), aos 49 anos idade, em decorrência de um câncer no intestino.

OUÇA AQUI O PROGRAMA ESPECIAL

Ex-vocalista da banda Big Allanbik, foi considerado pela crítica como uma das mais representativas vozes do gênero no Brasil desde os anos 90. esta edição destaca todas as faixas do único álbum solo do cantor, “Turning the Point”, além de três músicas do Big Allanbik.

Lista de músicas do programa:

01 – Going In The Hole

02 – You Better Believe It Baby

03 – Folsom Prison Blues

04 – Got To Use Your Head

05 – Don’t Marry A Fool

06 – Compared To What

07 – My Funny Valentine

08 – Find’em, Fool’em And Forget’em

09 – Give Me A Penny

10 – Down By The River

11 – I’ve Got My Finger On Your Trigger

12 – Walking Out On You

13 – Ride on Pony – Big Allanbik

14 – Black Coffee – Big Allanbik

15 – I Just Wanna Make Love to You – Big Allanbik