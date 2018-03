Programa Combate Rock 32 faz homenagem aos 30 anos do festival punk 'Começo do Fim do Mundo'

O punk já existia no Brasil bem antes de 1982, mas foi o festival Começo do Fim do Mundo, no Sesc Pompéia, em novembro daquele ano, que deu voz ao movimento e chamou definitivamente a atenção da sociedade.

Programa Combate Rock nº 32 faz uma homenagem aos 30 anos daquele importante festival como aquecimento para o evento comemorativo dos dias 29, 30 e 31 de março no mesmo SESC Pompeia, com shows de bandas que estiveram no festival original.

Da banda Ratos de Porão de João Gosrdo toca “Beber ate morrer” – Divulgação

Veja lista de músicas do programa:

Inocentes – Pânico em SP

365 – São Paulo

Cólera – Pela paz em todo mundo

365 – Grandola vila morena

Ratos de Porão – Beber ate morrer

Garotos Podres – Fernandinho Viadinho

Olho Seco – Nada

Condutores de Cadáveres – Bem vindos ao novo mundo

Attack 77 – Hay una bomba en el colegio