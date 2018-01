Programa Combate Rock 104 faz um balanço do Rock in Rio

Um grande festival graças à segunda semana. Essa é a conclusão do Programa Combate Rock sobre o Rock in Rio 2013. A edição nº 104 faz um balanção do festival que movimentou o Brasil neste mês e elege Bruce Springsteen, Iron Maiden, Slayer e Metallica como os grandes shows do evento.

CLIQUE AQUI E OUÇA O PROGRAMA:

Lista de músicas

Bruce Springsteen - Dancing in the Dark Alice in Chains - Them Bones White Zombie - More Human than Human Slayer - Angel of Death Metallica - Seek and Destroy Sepultura - Refuse-Resist Iron Maiden - The Trooper Ben Harper - Homeless Child Almah - Hypnotized Bon Jovi - Livin on a Prayer Skid Row - 18 and Life Ivo Meirelles - Cocaína