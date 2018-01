Programa Combate Rock 103 destaca o Rock in Rio 2013

A edição 2013 do Rock in Rio é o destaque do programa Combate Rock. A equipe do programa analisa as atrações que tocaram no primeiro final de semana e projeta os melhores shows da segunda e última parte do festival.

OUÇA AQUI O PROGRAMA



Público na edição 2013. (EFE)

Lista de músicas do programa



Living colour – cult of personality

Nando reis – praça da árvore

Autoramas & bnegão – o giro

Muse – supermassive black hole

Offspring – original prankster

Ramones – blitzkrieg bop

Bruce springsteen – born to run

Metallica – master of puppets

Kiara rocks – com ódio e gasolina

Bon jovi – born to be my baby

Viper – theater of fate

Iron maiden – the clairvoyant