Programa Combate Rock 102 destaca Kiara Rock, Sioux 66 e a gravadora Wikimetal Music

Programa Combate Rock destaca os grupos Sioux 66 e Kiara Rocks, além de mostrar o surgimento de uma nova gravadora, a Wikimetal Music, em uma época em que as empresas do ramo fonográfico estão sumindo. A gravadora é a responsável pela reedição do clássico álbum “Theatre of Fate”, do Viper. Já o Kiara Rocks será uma das atrações do Rock in Rio.

CLIQUE AQUI PARA OUVIR O PROGRAMA.

Lista de músicas

1 – Diante do Inferno – Sioux 66

2 – Porcos – Sioux 66

3 – Uma Só Vez – Sioux 66

4 – To Live Again – Viper

5 – Soldiers of Sunrise – Viper

6 – Theatre of Fate – Viper

7 – Sinais Vitais – Kiara Rocks

8 – In Coma – Kiara Rocks

9 – Quando Menos Esperar – Kiara Rocks