Programa Combate Rock nº 24 traz bandas que anunciaram retorno para 2012

O fim de 2011 registrou uma febre de reuniões de bandas nacionais e internacionais. Entre os dinossauros que voltaram da era pré-histórica estão o Van Halen, que não grava nada inédito há 14 anos, e o Black Sabbath, há 17 anos sem lançar material novo. No Brasil, a jurássica RPM ressurge dos anos 80 prometendo CD com músicas inéditas, enquanto que os Los Hermanos voltam para uma grande turnê após quatro anos separados. Confira o blog do Combate Rock.

Ouça o programa clicando aqui.

Ou aqui.



Van Halen e Ozzy do Black Sabbath. (Divulgação)



Veja lista de músicas do programa:

1 – Bárbara – Los Hermanos

2 – Todo carnaval tem seu fim – Los Hermanos

3 – Olhar 43 – RPM

4 – Louras Geladas – RPM

5 – Hear it about it later – Van Halen

6 – Tattoo – Van Halen

7 – Sabbath bloody sabbath – Black Sabbath

8 – Into the void – Black Sabbath