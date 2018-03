Programa Combate nº 7 analisa os 'dinossauros' do rock qur tocam e tocaram neste segundo semestre

O Programa Combate Rock nº 7 faz uma análise de alguns dos principais shows que ocorreram neste segundo semestre e debate o seguinte tema: os dinossauros do rock ainda são relevantes para a música atual?

Como explicar o sucesso de público de bandas clássicas que vieram recentemente ao País, como Judas Priest e Whitesnake, e das que devem vir em outubro – já com ingressos quase esgotados -, como Deep Purple, Saxon e Eric Clapton?

Os integrantes do programa também comentam o desagradável episódio da briga entre punks e skinheads no Carioca Club, antes do show da banda inglesa Cock Sparrer.

Você pode acessar o programa por meio dos seguintes links:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Link 1

Link 2

Link 3

Veja lista de músicas do programa:

1 – Judas Priest – Screaming for Vengeance

2 – Deep Purple – Never Before

3 – Eric Clapton – Let It Grow

4 – Pixies – Debaser

5 – Ramones – Blitzkrieg Bop

6 – Pere Ubu – Final Solution

7 – Whitesnake – Judgement Day

8 – Saxon – Crusader