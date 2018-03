Programa Comabte Rock nº 70 apresenta a primeira parte dos melhores de 2012

Na primeira edição do ano do programa exclusivo do Território Eldorado, Combate Rock, o que de melhor aconteceu no ano de 2012 no rock, blues, heavy metal e no hard rock, com destaque para Van Halen, Rush, ZZ Top e Kiss.

Ouça programa clicando aqui:



Lista de músicas

1 – Blood and Fire – Van Halen

2 – Clockwork Angels – Rush

3 – Have a Little Mercy – ZZ Top

4 – Back to the Stone Age – kiss

5 – The Hunt – Grand Magus

6 – God of Terror – Grave Digger

7 – Drive Towards the Daylight – Joe Bonamassa

8 – Arkham Witch – Iron Shadows in the Moon

9 – Feira do Rato – Golpe de Estado

11 – Time is Running Away – Mitch Ladd

12 – Staring at the Sun – Threshold