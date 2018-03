Produtora anuncia shows do Anthrax e do Testament para 15 de maio em SP

do blog Roque Reverso

2013 já começa com uma notícia bombástica para os fãs brasileiros de thrash metal!!! Tudo porque a Rádio & TV Corsario Entertainment anunciou neste dia 2 de janeiro que o Anthrax e o Testament voltarão ao Brasil para apresentações em São Paulo. De acordo com a produtora, as bandas farão show no dia 15 de maio no HSBC Brasil.

O anúncio foi feito, via Twitter e Facebook, por Julio Viseu, criador da Rádio & TV Corsário e figura carimbada do heavy metal no Brasil.

No site do HSBC e das bandas citadas, ainda não havia citação sobre a vinda ao Brasil, mas a produtora de Viseu foi a mesma que trouxe o Megadeth para São Paulo em 2012 para o grande show de comemoração de 20 anos do álbum “Countdown To Extinction”.

Ainda no Facebook, ele escreveu que as vendas e outras informações sobre as apresentações ainda vão demorar um pouco para acontecer. “Pois eu nem estou no Brasil no momento”, explicou. “Mas neste mês mesmo já começa a venda e semana que vem (teremos) todas as informações”, acrescentou.

Com esta grande notícia, os fãs do thrash metal já têm certeza que o ano de 2013 promete muito. Já havia a felicidade espalhada depois das confirmações do Metallica e do Slayer no Rock in Rio. Agora, mais dois grandes nomes desta vertente do heavy metal incrementam a agenda do ano.

O mais interessante é que os brasileiros começam a ficar numa posição privilegiada, pois faz muito pouco tempo que o Anthrax e o Testament passaram por aqui. O Anthrax esteve em 2012 e simplesmente detonou! O Testament, por sua vez, veio em 2011 e honrou sua tradição.

As bandas chegaram a realizar shows juntas em 2012 nos Estados Unidos. De quebra, ainda contavam com o grande Death Angel como convidado especial, o que não deixa de ser uma grande ideia para os produtores brasileiros…