Produtor de Amy Winehouse pode produzir novo álbum de Paul McCartney

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Paul McCartney e Mark Ronson, produtor de Amy Winehouse podem selar uma parceria. De acordo com o tablóide The Sunday Mirror, o ex-beatle que no começo do ano lançou o álbum Kisses On The Bottom, já pensa em um novo trabalho e Ronson seria cotado para produzir o álbum.

Ainda de acordo com o tablóide, Paul e o produtor se conheceram no casamento de ex-beatle com a empresária Nancy Shevell, no ano passado. A publicação ainda diz que os dois se encontraram nesta semana em um estúdio em Nova Iorque para pensar no que podem fazer juntos.

Mark Ronson – Divulgação

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ronson ficou famoso por trabalhar em Back To Black (2006), trabalho de estreia de Amy Winehouse. Além de produzir Amy, Mark Ronson trabalhou com Kaiser Chiefs, Rufus Wainwright e Duran Duran.