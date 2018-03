Procon monta posto no Metal Open Air

Marcelo Moreira

Devido às constantes reclamações relacionadas ao Festival de Rock “Metal Open Air – MOA”, a Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MA), órgão vinculado a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania (Sedihc), disponibilizará atendimento aos participantes do evento, neste sábado (21) e domingo (22). Um estande do órgão foi montado nas instalações do Parque Independência com essa finalidade.

Os consumidores que se sentirem lesados poderão se dirigir ao estande para registrar suas reclamações. O Procon informa ainda que no caso de consumidores que tiveram seus documentos e dinheiros furtados, estes deverão procurar o órgão para que medidas como traslados e alimentação sejam providenciadas pelos organizadores do MOA. As informação do jornal O Imparcial, de São Luís.