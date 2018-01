Procon autua estacionamentos que reajustaram valores durante show de Eric Clapton em SP

Flávio Leonel – Roque Reverso *

Quem já foi a shows sabe muito bem o quanto é complicado depender dos estacionamentos próximos aos eventos. Quando são em estádios, a situação se agrava mais ainda, já que sempre tem gente que se aproveita da falta de estrutura destes locais para faturar em cima de quem já gastou rios de dinheiro com o ingresso. No show que Eric Clapton realizou no Estádio do Morumbi no ano passado, não foi diferente, mas a Fundação Procon-SP estava atenta e anunciou nesta terça-feira, dia 11 de janeiro, que alguns estabelecimentos foram autuados.

Segundo o órgão, que é vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, alguns dos estacionamentos autuados chegaram a aumentar de forma abusiva o valor cobrado dos usuários em até 2.500% durante o evento que aconteceu em 12 de outubro no estádio paulistano.

O Procon-SP esteve nos estacionamentos localizados no entorno do estádio e, ao detectar aumento injustificado de valores e falta de informação adequada dos preços, notificou os estabelecimentos. As empresas que não se justificaram no prazo foram autuadas. Elas responderão a processo administrativo e poderão ser multadas num valor de R$ 400 a R$ 6 milhões.

O consumidor que tiver dúvidas ou quiser fazer uma reclamação, pode procurar um dos canais de atendimento da fundação. O mais comum é o telefone 151, mas você pode obter mais informações site: www.procon.sp.gov.br.

Veja abaixo os estacionamentos autuados pela Fundação Procon-SP:

Stop Bank Gerenciadora de Estacionamentos Ltda

(CNPJ 01.195.851/0030-34)

Av. Prof. Francisco Morato, 2718 – Butantã – São Paulo/SP (Shopping Butantã)

Irregularidade: Aumento injustificado de 2500% – Art. 39, X, CDC

ASA – Park Estacionamento Ltda

(CNPJ 10.648.729/0001-22)

Av. Jules Rimet, 123 – Jd. Leonor – São Paulo/SP

Irregularidade: Aumento injustificado de 525% e falta de informação adequada dos preços – Art. 6º, III, 31 e 39, X, CDC

Rimet Park Estacionamentos e Com. De Artigos para presente Ltda

(CNPJ 07.349.883/0001-99)

Av. Jules Rimet, 315 – Jd. Leonor – São Paulo/SP

Irregularidade: Aumento injustificado de 525% – Art. 39, X, CDC

T. O. M. Administração de Estacionamentos Ltda

(CNPJ 03.368.689/0002-80)

Av. Eng. Oscar Americano, 840 – Cidade Jardim – Sâo Paulo/SP

Irregularidade: Falta de informação adequada dos preços – Art. 31, CDC