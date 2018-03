Procon abre processo administrativo conta organizadores do Metal Open Air

De acordo com nota publicada no portal Terra, Kléber José Moreira, gerente do Procon de São Luís, informa que já abriu um processo, em parceria com o Ministério Público, contra os organizadores do evento. “Ainda assim o Procon vai receber ações individuais, de pessoas que querem ser ressarcidas”, explicou o gerente.

Vale lembrar que o pedido de ressarcimento pode ser feito diretamente, com o auxílio de um advogado, sem a necessidade de reclamação prévia no Procon. É importante guardar todos os recibos dos gastos, como bilhetes de passagem e estadia, bem como todas as propagandas contendo informações do que seria oferecido no festival.