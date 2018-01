Prince fará três shows no festival de jazz de Montreux

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Confirmado. Prince vai se apresentar no Festival de Jazz de Montreux em julho. O cantor norte-americano fará três shows na 47ª edição do evento. Essa será a primeira desde a morte do fundador Claude Nobs.

As apresentações serão nos dias 13, 14 e 15 de julho, de acordo com comunicado divulgado pelo festival suíço. “Nós o consideramos um dos principais shows”, afirmou a porta-voz do festival. Os ingressos custam entre US$ 190 (em pé) e US$ 430 (sentado).



(AP)

Mais Prince

Um perfil misterioso do Twitter, chamado 3rd Eye Girl, vem publicando canções inéditas do músico na internet. Screw Driver com pegada roqueira foi uma delas e é uma possível nova música do artista. No começo de janeiro, o perfil havia lançado Same Page Different Book.

Na mesma época, a conta do Twitter também publicou vários links relacionados ao músico e depois não foi mais atualizada. Ainda não está claro se a ação faz parte de uma campanha de marketing para promover um possível novo disco e turnê de Prince.

Há algumas semanas, segundo o site NME, o cantor havia reservado seis dias em um pequeno clube de jazz em Minneapolis, nos Estados Unidos, para encontrar um novo baterista. Seu último álbum de inéditas é 20Ten, e foi lançado há dois anos.