Primeiro show dos Beatles nos EUA será exibido no cinema

A primeira apresentação dos Beatles nos Estados Unidos, vai ganhar as telonas norte-americanas no mês de maio. The Beatles: The Lost Concert mostrará a apresentação da banda realizada em 11 de fevereiro de 1964, no Washington Coliseum, em Washington.

Além do show com um setlist de 12 músicas que incluiu sucessos como She Loves You e Twist and Shout, o filme contará com um documentário de 92 minutos que retrata o nascimento e o impacto da beatlemania. Têm entrevistas com jornalistas, músicos, DJs de rádio, historiadores e fãs que estiveram no show.

Filmado com oito câmeras e mixagem ao vivo, o filme havia sido transmitido um mês depois nos cinemas estadunidenses e de lá para cá, estava sumido. Agora encontrado, passou por um processo de restauração e remastrização das imagens originais. As sessões serão entre os dias 17 e 22 de maio. No Brasil e em outros países, ainda não há uma previsão para o filme ser exibido.