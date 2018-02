Primeiro show da Legião Urbana completa 30 anos

Paula Carvalho – estadão.com.br

Foi no dia 5 de setembro de 1982 que a Legião Urbana fez o seu primeiro show, no festival Rock no Parque, na cidade mineira de Patos de Minas. O evento em si não foi tão relevante – o tecladista e o guitarrista, por exemplo, tocaram por pouco tempo com a banda – mas marcou o início de um dos fenômenos mais importantes da música brasileira.

A Legião Urbana surgiu de uma dissidência da Aborto Elétrico, que tinha Renato Russo nos vocais, André Pretorius na guitarra e Fê Lemos na bateria. Lemos se reuniu com Dinho Ouro Preto e seu irmão Flávio para formar o Capital Inicial, e a Legião estrearia pouco tempo depois. A banda passou por diversas formações até chegar ao trio Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, a partir do disco As Quatro Estações (1989).