Primeiro disco solo de Noel Gallagher sai em outubro

Noel Gallagher anunciou a data de lançamento de seu primeiro disco desde que deixou o posto de guitarrista do Oasis. O músico fez o comunicado oficial em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 6, em Londres, na Inglaterra.

Divulgação – Galagher fez o anúncio em coletiva de imprensa hoje

O disco, Noel Gallagher’s High Flying Birds, começará a ser vendido em 17 de outubro e será produzido por sua própria gravadora. O CD foi gravado entre 2010 e o início deste ano e tem 10 faixas inéditas. Mike Rowe, ex tecladista do Oasis, faz uma participação especial no trabalho.

O núsico também anunciou um segundo álbum, ainda sem título, a ser lançado em 2012 com colaboração da banda de música eletrônica Amorphous Androgynous. Ele aproveitou a coletiva para lançar seu novo site oficial, além de canais no Youtube, Twitter, Facebook e MySpace e para anunciar que fará uma turnê para divulgar o disco.

Gallagher deixou o Oasis em agosto de 2009 depois de uma briga com seu irmão, Liam, integrante do grupo. Desde então, os dois aparecem na mídia com declarações nada amistosas um sobre o outro. Os ex-integrantes da banda tocam atualmente na banda Beady Eye, que vem ao Brasil no Festival Planeta Terra, em novembro.